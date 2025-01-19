В двух подвалах домов в подконтрольном войскам РФ Русском Поречном в Курской области найдены останки семерых мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, в ходе обследования населенного пункта российские военные нашли в первом подвале останки двух гражданских, у одного из которых были гематомы на ногах, а во втором — пять тел мирных жителей.

Исходя из видео, которое есть в распоряжении ТАСС, у одного из погибших были травмы головы, а другое тело сильно пострадало от взрыва. Определить характер ранений остальных жертв на основе имеющихся видеоматериалов не представляется возможным.

17 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение последних двух недель военнослужащие страны освободили четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о Леонидово, Александрии, Кругленьком и Русском Поречном. В боях за них принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее российский военный уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово.