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В Киеве произошли взрывы на фоне работы сил ПВО

Мэр Киева Кличко сообщил о работе сил ПВО по БПЛА в городе
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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги слышны взрывы, передает «РБК-Украина».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что средства ПВО (противовоздушной обороны) «работают по вражеским беспилотникам». Градоначальник призвал жителей оставаться в укрытиях.

До этого стало известно о взрывах в Николаеве на юге Украины. Сейчас воздушная тревога действует в семи областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Так, утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее посол США на Украине назвала «подарком» Киеву удар ВС РФ.

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