В украинском Николаеве слышны взрывы

В Николаеве на юге Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Николаеве на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «24 Канал».

По его данным, сейчас воздушная тревога действует в семи областях республики.

Украинские СМИ также написали, что в Киевской области были обнаружены вражеские беспилотники. В регионе объявлена тревога и работают системы ПВО (противовоздушной обороны).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее в Госдуме связали атаку дронов с намерением показать Трампу способности ВСУ.