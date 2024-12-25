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Посол США на Украине назвала «рождественским подарком» Киеву удар ВС РФ

Посол США на Украине Бринк назвала рождественским подарком Киеву удар ВС РФ
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Global Look Press

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированный удар ВС РФ по территории республики, назвав его «рождественским подарком» России Киеву. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Рождественский подарок России Украине: более 70 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на <…> энергетическую инфраструктуру…», — написала Бринк.

Она также обвинила Россию в использовании зимы в качестве оружия.

До этого украинское издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы, писало, что российские войска наносят массированный ракетный удар по территории республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сибига назвал массированный удар по Украине ответом России Орбану.

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