Стало известно, за что украинских студентов могут лишить поступления в вуз

Украинских студентов, которые по каким-либо причинам не прошли обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов и лишать дальнейшей возможности получить высшее образование. Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник в ходе брифинга, пишет «Страна.ua».

Заместитель главы военного ведомства Украины подчеркнул, что базовая военная подготовка является обязательной для граждан.

«И если студенты по какому-то принципу, например, не могут сдать экзамен, сдали его на «неудовлетворительно», если они отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить учебу в вузах», — заявил Мельник.

Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной.

До этого главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко утверждал, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время чиновник заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинскому правительству в конечном итоге придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Ранее украинский депутат незаконно переправил за границу 23 человека.