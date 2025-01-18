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Украинский депутат незаконно переправил за границу 23 человека

«Страна.ua»: депутат Бондарев переправил за рубеж 23 человека под видом шоферов
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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Депутат Верховной рады незаконно переправил за границу 23 человека под видом своих водителей. Об этом сообщил офис генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.

В украинских СМИ предполагают, что речь идет о Константине Бондареве из политической партии «Батькивщина», отмечает «Страна.ua».

По данным следствия член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры в 2022-2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как «водителям» для его сопровождения, говорится в сообщении генпрокуратуры.

При этом часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись на Украину.

В конце декабря стало известно, что с начала 2024 года 55 тыс. украинцев получили отказ в выезде из Украины. Преимущественно отказы получали военнообязанные мужчины. При этом с Украины за прошлый год выехали 3,2 млн человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее на Украине прошли обыски из-за выездов военнообязанных за границу.

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