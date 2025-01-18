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Несколько дронов уничтожили в районе Крыма и Черного моря

Минобороны: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Черным морем и Крымом
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 18 января уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем и Крымом. Об этом заявили в Министерстве обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО уничтожили дроны в промежутке с 19:00 до 20:00 мск. Два беспилотника сбили над акваторией Черного моря, еще один — над Крымом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по двум населенным пунктам в Шебекинском городском округе.

Также в Министерстве обороны России заявили, что за прошедшую ночь 18 января системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями российских регионов.

По данным оборонного ведомства, 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили над Курской областью. При этом над территорией Калужской области сбили семь аппаратов.

Ранее в США заявили, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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