Над российскими регионами уничтожили 46 беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 46 беспилотников ВСУ в небе над Россией за ночь

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 18 украинских беспилотников сбили над территорией Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили над Курской областью. При этом над территорией Калужской области сбили семь аппаратов.

Также, по информации министерства, пять беспилотников ВСУ сбили над Тульской областью, а три — над территорией Белгородской области. Два украинских дрона сбили над Воронежской областью, отметили в Минобороны.

Накануне в городе Людиново Калужской области произошла атака украинского БПЛА, в результате которой начался пожар на территории промышленного предприятия. По словам губернатора региона Владислава Шапши, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в США заявили, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.