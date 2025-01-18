Боец ВС России рассказал, как ВСУ бежали из Времевки в ДНР

Боец Маэстро: ВСУ бежали из Времевки при наступлении российских сил

Украинские войска при наступлении российских сил в населенном пункте Времевка в Донецкой народной республике (ДНР) в основном сбегали. Об этом ТАСС рассказал российский военный с позывным «Маэстро».

«Противник особо не оборонялся.<...> При стрелковом бое он убегал. Бежал, сдавая позиции», — сказал он.

Военный добавил, что численность гарнизона Вооруженных сил Украины в населенном пункте шла на десятки. По словам «Маэстро», противник не ожидал резкого появления российских сил возле их позиций.

18 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка, расположенные на территории Донецкой народной республики.

Позже агентство ТАСС сообщало, что с освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке.

Ранее бойцы «Востока» зачистили около 600 строений во Времевке в ДНР.