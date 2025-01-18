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Бойцы «Востока» зачистили около 600 строений во Времевке в ДНР

Штурмовики группировки «Восток» зачистили около 600 строений во Времевке в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Времевка в Донецкой народной республике штурмовыми отрядами группировки войск «Восток». Кадры работы российских войск опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В ходе операции, включавшей зачистку порядка 600 зданий, российские военнослужащие ликвидировали укрепленный район 110-й механизированной бригады ВСУ и водрузили государственный флаг России на одном из зданий по улице Партизанская.

Успешное наступление, по данным ведомства, стало результатом высокой эффективности управления, мужества бойцов, а также слаженной работы штурмовых подразделений, артиллерии, FPV-дронов и беспилотной авиации в районе населенных пунктов Нескучное и Времевка.

18 января российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка, расположенные на территории Донецкой народной республики. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время военные РФ продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС РФ контролируют «львиную долю» территории донецкого города Часов Яр.

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