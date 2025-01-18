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Пушилин описал масштабы разрушений в Курахово

Глава ДНР Пушилин заявил, что разрушения в Курахово сопоставимы с Авдеевкой

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил Курахово и оценил масштабы разрушений в городе. Увиденное он описал в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что в Курахово есть как полностью разрушенные здания, так и относительно сохранившиеся дома. По его словам, общая картина разрушений сопоставима с ситуацией в Авдеевке, но существенно лучше, чем в Угледаре.

В ходе визита Пушилин проехал по различным районам города, лично осмотрев значительную его часть.

Российское министерство обороны 6 января объявило о переходе Курахово под контроль российских войск после двух месяцев интенсивных боев. В ведомстве заявили, что это открывает новые возможности для дальнейшего продвижения и ускорения освобождения территории ДНР.

Позже, 13 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о начале наступления российских войск северо-западнее Курахово с продвижением на два километра в направлении Андреевки. Эти сообщения свидетельствуют о продолжении наступательных операций российских вооруженных сил в регионе.

Ранее Пушилин сравнил значимость Курахово для ВСУ с Угледаром и Авдеевкой.

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