Пять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив «Строитель» Никитовского района Горловки, в результате чего ранения получили пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, город был обстрелян кассетными боеприпасами. По его словам, все пострадавшие — женщины. Одна из них получила ранения средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава ДНР добавил, что в результате разрыва суббоеприпасов было повреждено остекление лицея.

4 января украинские военные обстреляли Горловку артиллерийскими снарядами. В результате атаки ранения получили девять человек.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке.