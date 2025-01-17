Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Пять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив «Строитель» Никитовского района Горловки, в результате чего ранения получили пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, город был обстрелян кассетными боеприпасами. По его словам, все пострадавшие — женщины. Одна из них получила ранения средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава ДНР добавил, что в результате разрыва суббоеприпасов было повреждено остекление лицея.

4 января украинские военные обстреляли Горловку артиллерийскими снарядами. В результате атаки ранения получили девять человек.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами