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Российский боец подорвал штурмовую группу ВСУ с помощью рюкзака с минами

ТАСС: боец ВС РФ подорвал штурмовую группу в погребе с помощью рюкзака с минами
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US Army

Боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» подорвал штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из восьми человек, закинув в погреб, где находилась группа, рюкзак с минами ТМ-62. Об этом пишет ТАСС.

Случай произошел в Харьковской области. Штурмовая группа из восьми человек столкнулась с меньшим количеством российских бойцов. Чтобы справиться с ними, бойцы ВС РФ сначала использовали беспилотник, а когда украинцы укрылись от атаки в погребе, туда скинули рюкзак с бомбами.

До этого на Харьковском направлении пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат. После произошедшего Трициклу пришлось частично ампутировать лапу, но он уже снова бегает.

В сентябре 2024 года пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в Луганской народной республике. В Росгвардии рассказали, что замаскированный боеприпас был найден во время инженерной разведки маршрута движения.

Ранее разведчики ВС РФ устроили большой взрыв, лишив ВСУ склада противотанковых мин под Дзержинском.

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