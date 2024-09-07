Пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили мину-сюрприз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления подразделения.

В Росгвардии рассказали, что замаскированный боеприпас был найден во время инженерной разведки маршрута движения в ЛНР. Наличие взрывного устройства подтвердила служебная собака.

«Пес Норис... при приближении к взрывоопасному предмету...замер в сигнальной стойке. И не ошибся, как всегда», — сообщил кинолог ведомства.

По данным агентства, боеприпас был уничтожен накладным зарядом (его прикрепили на поверхность мины).

В феврале этого года ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. После этого город пришлось разминировать. Очевидцы рассказывали, что ВСУ при отходе оставили «огромное количество мин-сюрпризов». При этом они использовали как советские мины, так и взрывчатку стран НАТО.

«На передних эшелонах обороны они (ВСУ. — «Газета.Ru») очень хорошо это сделали, постарались... Но при отступлении, когда мы затягивались в город, видно, что противник отходил очень второпях.., поэтому качество минных заграждений уже подхрамывало», — описал командир инженерного взвода с позывным Усман.

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