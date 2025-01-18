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Российские войска выбили ВСУ с большей части Времевки в ДНР

ТАСС: ВСУ выбиты с большей части села Времевка на юге ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России выбили украинских военных с большей части позиций в населенном пункте Времевка на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что большая часть села «зачищена».

В силовых структурах добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке фронта потеряли крупную группировку, в том числе из числа элитных подразделений.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что сейчас идет полная зачистка села от остатков военных ВСУ.

17 января российские военные подняли флаг России во Времевке и закрепились на позициях.

Времевское направление проходит между Запорожской областью и ДНР. Село Времевка находится юго-западнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт украинских войск.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль восемь сел в зоне СВО.

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