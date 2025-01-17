МО сообщило об освобождении восьми сел в ДНР и Харьковской области за неделю

Российские военные за неделю с 11 по 17 января освободили семь населенных пунктов в ДНР и один — в Харьковской области. Это следует из еженедельной сводки министерства обороны России.

Как рассказали в МО, благодаря активным действиям группировки войск «Запад» освобождены села Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР, а решительные действия «Южной» группировки позволили освободить донецкое село Янтарное.

Подразделениям группировки войск «Центр» удалось за неделю взять под контроль сразу четыре населенных пункта в ДНР: Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка. Кроме того, военные из группировки «Восток» взяли донецкое село Нескучное.

Тем временем украинский аналитический проект DeepState утверждает, что войска РФ взяли под контроль еще и село Ясеневое в ДНР. По их данным, российские военные продвинулись в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, а также во Времевке, на юго-западе от Великой Новоселки, и в Часове Яре.

Ранее на Украине признали почти полную потерю Времевки.