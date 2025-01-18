В Катаре рассказали, как проходили переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС

На переговоры по сектору Газа, в котором с 8 октября 2023 года продолжалась война между Израилем и Палестиной, были потрачены лишние 13 месяцев. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«По сути, это 13 месяцев пустой траты времени на переговоры по деталям, которые не имеют никакого значения и не стоят ни одной жизни, которую мы потеряли в Газе, или ни одной жизни заложников, потерянных в результате бомбардировок», — заявил Аль Тани.

Катарский премьер уточнил, что соглашение в итоговом виде было готово и согласовано еще в декабре 2023 года, однако условия постоянно нарушались одной из сторон. По словам Аль Тани, для окончательного прекращения конфликтов в этом регионе необходимо создание полноценного палестинского государства.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является результатом провального курса администрации США.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.