В Гренландии заявили об отсутствии смысла в военном вторжении США на остров

Военное вторжение США в Гренландию не имеет смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову. Об этом РИА Новости заявил депутат островного парламента, председатель оппозиционной партии «Налерака» и бывший глава МИД острова Пеле Броберг.

«Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны — американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии», — сказал экс-министр.

Броберг напомнил, что на территории Гренландии расположено несколько американских военных баз. Однако депутат не смог назвать число военных США, которые в настоящее время находятся на острове.

До этого Броберг заявил, что население Гренландии не будет выступать против усиления военного присутствия Соединенных Штатов Америки на острове. По его словам, Вашингтон «может делать все, что хотят».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.