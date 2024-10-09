Российский дипломат заявил о намерении РФ добиться от Украины возмещения ущерба

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что РФ ведет постоянную работу по оценке ущерба, причиненного ей украинской стороной в результате конфликта. Об этом сообщает газета «Известия».

Дипломат отметил, что Россия будет искать механизмы возмещения убытков, однако сейчас многое решается на поле боя. При этом эксперты считают, что требование материальной компенсации может быть аргументом в возможных переговорах.

Оценкой убытков, по словам Мирошника, в первую очередь занимаются регионы, которые так или иначе затронули боевые действия. На их уровне существуют специальные службы, собирающие соответствующие данные. Дипломат отметил, что в пострадавших регионах уже ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы.

«Но все, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям», — сказал Мирошник.

По словам посла, Россия будет искать механизмы, позволяющие добиться компенсации ущерба.

3 октября Мирошник заявил, что МИД России на регулярной основе направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако сообщения остаются без ответа.

Ранее Россия составила список мирных жителей Курской области, попавших в плен к ВСУ.