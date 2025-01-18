Колонну российской бронетехники заметили в одной из стран Африки

Россия передала Вооруженным силам Мали партию бронетехники, артиллерийских систем и инженерных машин. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По его данным, в движущейся по африканской стране колонне были замечены танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, а также бронеавтомобили «Линза», «Тигр» и «Спартак», оснащенный зенитной пушкой С-60. Кроме того, среди техники есть бронированный двухосный грузовик КамАЗ-4385, поставки которого начались в зону спецоперации на Украине в 2024 году.

«Некоторые источники указывают, что якобы эта техника принадлежит ВС РФ и была переброшена в Мали из Сирии. Однако, никаких подтверждений этому нет», — отмечается в сообщении.

Канал обратил внимание на обозначения, нанесенные на технику, которые свидетельствуют о том, что колонна недавно передвигалась по железным дорогам России.

В конце прошлого года посол РФ в Мали и в Нигере Игорь Громыко заявил, что Украина открыла «второй фронт» против России в Африке, спонсируя террористические формирования ряда стран региона оружием.

В конце ноября агентство AES INFO, являющееся официальным органом информации «стран Сахеля», куда входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, писало о том, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.