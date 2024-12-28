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Стало известно о «втором фронте» Украины против России

Посол РФ Громыко: Украина открыла второй фронт против России в Африке
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Maksym Kishka/Reuters

Украина открыла «второй фронт» против России в Африке, спонсируя террористические формирования ряда стран региона оружием. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Мали и в Нигере Игорь Громыко.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента», — подчеркнул он.

В конце ноября агентство AES INFO, являющееся официальным органом информации стран Сахеля, куда входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, писало о том, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Агентство получило такие сведения от одного из участников вооруженных формирований в Мали, который попал в плен к вооруженным силам республики. Он заявил, что на вооружении группировки имеются минометы, стреляющие боеприпасами с белым фосфором.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.

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