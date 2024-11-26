Украину обвинили в поставках африканским террористам запрещенных боеприпасов

Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству. Об этом пишет агентство AES INFO, являющееся официальным органом информации стран Сахеля, куда входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Агентство получило такие сведения от одного из участников вооруженных формирований в Мали, который попал в плен к вооруженным силам республики. Он заявил, что на вооружении группировки имеются минометы, стреляющие боеприпасами с белым фосфором.

Вооружение радикалы получили с Украины, уточнил он.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов заявлял, что Россия поддерживает обращение Мали в Совет Безопасности (СБ) ООН по поводу поддержки Украиной террористов в регионе Сахеля.

9 ноября глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

В октябре французская газета Monde писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года. По информации издания, Киев занимается обучением террористов.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.