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«Азов» отправили как заградотряд в ЛНР

Марочко: «Азов» перебросили в ЛНР для того, чтобы заставлять ВСУ воевать
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Gleb Garanich/Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины своим приказом направил 3-ю штурмовую бригаду (бывший «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)) перебросили в Луганскую народную республику (ЛНР) для того, чтобы заставлять другие подразделения ВСУ воевать. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Помимо так называемого пушечного мяса, в районе Новоегоровки работают украинские националисты и радикалы из «Азова». <...> Украинские радикалы не только противодействуют нашим войскам, но еще держат под дулом автомата своих так называемых побратимов с других подразделений, заставляя их воевать», — заявил Марочко.

Он добавил, что военнослужащие российской армии продвинулись у Новоегоровки, в ответ на что ВСУ пытаются не допустить окружения своих частей в районе этого населенного пункта.

До этого стало известно, что российские войска берут подразделения ВСУ в «клещи» в районе Надии в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Этого успеха российским войскам удалось достичь благодаря тому, что 4 января российские войска смогли освободить населенный пункт Надия, который расположен практически на границе между ЛНР и Харьковской областью.

Ранее французский полковник признал, что ВСУ «терпят крах» на всей линии фронта.

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