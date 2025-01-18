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Украинским войскам угрожает «котел» в районе Надии в ЛНР

Марочко заявил, что ВС РФ берут подразделения ВСУ в «клещи» в районе Надии в ЛНР
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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска берут подразделения ВСУ в «клещи» в районе Надии в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Надия, то здесь противник продолжает ожесточенно сопротивляться. Но, несмотря на активное противодействие со стороны врага, наши войска берут в клещи ту группировку, которая находится между Першотравневым и Новоегоровкой», — сообщил Марочко.

Неделю назад Андрей Марочко заявил, что российским бойцам осталось преодолеть всего несколько километров, после чего они смогут дойти до административной границы Луганской народной республики (ЛНР).

Этого успеха российским войскам удалось достичь благодаря тому, что 4 января российские войска смогли освободить населенный пункт Надия, который расположен практически на границе между ЛНР и Харьковской областью.

Ранее французский полковник признал, что ВСУ «терпят крах» на всей линии фронта.

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