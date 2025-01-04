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ВС России освободили село Надия в ЛНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Надия в ЛНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Надия в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска также нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области.

Общие потери противника составили до 590 военных, а также три гаубицы Д-30, два бронетранспортера М113.

Российские войска продолжают наступать по всей линии фронта. По данным Минобороны РФ, за 2024 год ВС России освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной операции и в Курской области.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль более 190 населенных пунктов в 2024 году.

Ранее российский военкор рассказал, что ВС РФ взяли Курахово до наступления Нового года.

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