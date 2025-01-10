Марочко: ВС РФ осталось преодолеть несколько километров до границы ЛНР

Российским бойцам осталось преодолеть всего несколько километров, после чего они смогут дойти до административной границы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться в районе села Надия. В ходе активных боевых действий им удалось выйти за пределы населенного пункта, подчеркнул источник агентства.

«Войска вышли за пределы <...> Надии и продолжили продвижение к административной границе ЛНР», — сказал Марочко.

Также он отметил, что российские солдаты смогли увеличить межпозиционное пространство в районе села Сергеевка. Это стало возможным благодаря слаженным действиям расчетов беспилотников и артиллеристов ВС РФ.

Как рассказал эксперт, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) у данного населенного пункта была вынуждена оттянуть часть личного состава и техники на вторую линию обороны. Таким образом, украинские бойцы переместились на позиции юго-западнее Сергеевки.

Более того, российские подразделения нанесли огневое поражение формированиям ВСУ восточнее села Новоегоровка. Марочко уточнил, что в результате ударов солдаты ВС РФ уничтожили один опорный пункт и часть украинских военных.

«Это позволило нашим войскам улучшить положение и занять часть лесополосы», — резюмировал он.

4 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Надия в ЛНР. Задачу выполнили бойцы группировки российских войск «Запад».

Ранее французский полковник признал, что ВСУ «терпят крах» на всей линии фронта.