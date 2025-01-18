Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:13 по московскому времени.

Артамонов уточнил, что уровень опасности — «желтый».

Незадолго до этого жителей Тульской области предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные власти призвали население сохранять бдительность.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом пресекли атаку пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Российские войска применяли средства радиоэлектронной борьбы, уточнил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.