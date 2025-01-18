Над Смоленской областью пресекли атаку пяти беспилотников

Над территорией Смоленской области пресекли атаку пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«Сегодня средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:53 по московскому времени.
По предварительным данным, в результате падения дронов никто не пострадал, обошлось без разрушений, добавил губернатор.
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