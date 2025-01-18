Над Смоленской областью пресекли атаку пяти беспилотников

Анохин сообщил, что над Смоленской областью пресекли атаку пяти дронов

Над территорией Смоленской области пресекли атаку пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:53 по московскому времени.

По предварительным данным, в результате падения дронов никто не пострадал, обошлось без разрушений, добавил губернатор.

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