Жителей Тульской области предупредили об опасности атаки беспилотников

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства по безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:44 по московскому времени.

Власти призвали жителей и гостей региона сохранять бдительность.

Незадолго до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом пресекли атаку пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Российские войска применяли средства радиоэлектронной борьбы, уточнил он.

Кроме того, два дрона уничтожили над Брянской областью. По данным губернатора Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах организована работа экстренных и оперативных служб, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.