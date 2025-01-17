ХАМАС потребовал прекратить огонь в Газе для освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля прекратить огонь в секторе Газа за 48 часов до вступления в силу соответствующего соглашения для освобождения заложников. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«ХАМАС потребовало прекращения огня за 48 часов до вступления соглашения в силу, чтобы иметь возможность передать заложников в первый день», — говорится в сообщении.

По данным источника, представители Катара, Египта и США делают все возможное для того, чтобы режим прекращения огня был введен до наступления в силу соглашения воюющих сторон.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января. 17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Вечером 16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, Соединенных Штатов и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию.