Гособвинение закончило представлять доказательства по делу генерала Попова

Гособвинитель в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, завершил представление доказательств в Тамбовском гарнизонном военном суде. Об этом после судебного заседания, которое прошло в пятницу, 17 января, подсудимый сообщил ТАСС.

По словам военного, ни один свидетель за восемь судебных заседаний не дал ни одного показания против него, а 80% свидетелей видели его впервые.

«Новых обвинений мне не предъявлено», — сказал он.

Попов также сообщил, что 28 января сторона защиты и обвиняемые начнут представлять свои доказательства.

«Иван Иванович считает, что у следствия нет ни одного доказательства, подтверждающего его вину», — отметил адвокат генерала Сергей Буйновский.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что власти Запорожской области официально отказались считать себя пострадавшей стороной в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении Попова.

Бывшего командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее сообщалось, что генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО.