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Власти Запорожской области не признали себя потерпевшими по делу Попова

Запорожская область не признала себя потерпевшей по делу генерала Попова
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Пресс-служба Минобороны РФ

Власти Запорожской области официально заявили, что не считают себя пострадавшей стороной в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам судебного процесса.

Согласно материалам уголовного дела, который сейчас рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд, потерпевшей стороной выступает администрация Запорожской области. По словам собеседника агентства, в ходе заседания 15 января был допрошен ее представитель. Он заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, поскольку действия Попова не причинили никакого ущерба — напротив, генерал-майор «помог защитить территорию Запорожья от украинских боевиков».

Адвокат подсудимого Сергей Буйновский подтвердил эту информацию, но отказался от дальнейших комментариев. Он отметил, что в подобной ситуации суд должен либо вернуть дело в прокуратуру, либо закрыть его за отсутствием состава преступления.

Бывшего командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование касается хищения металлоконструкций на сумму более 105 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков. По версии следствия, Цокову удалось вовлечь Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее сообщалось о возможном освобождении генерала Попова и его отправки на СВО.

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