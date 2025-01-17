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Бывший полковник объяснил темпы продвижения ВС РФ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВС РФ столкнулись с солидной группировкой ВСУ под Курском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие столкнулись с солидной группировкой вторжения украинской армии в Курской области. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Группировка вторжения насчитывает порядка 60 тыс. человек личного состава и около 2,5 тыс. единиц вооружения различных типов: танки, боевые машины пехоты», — заявил он.

По словам экс-полковника, выдворение солдат ВСУ с российской территории говорит о храбрости и мудрости бойцов. Он подчеркнул, что осложнить продвижение ВС РФ может лишь появление войск НАТО в регионе, однако подобный сценарий маловероятен.

До этого командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север».

Позже в Минобороны РФ заявили, что ВСУ несут значительные потери в регионе и отступают, несмотря на переброску ими дополнительных резервов. По данным пресс-службы, к настоящему времени российские военные взяли под свой контроль 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1268 кв. км).

Ранее российские военные пресекли контратаку ВСУ в Курской области.

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