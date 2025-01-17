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Российские военные пресекли контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны: ВДВ и «Ахмат» остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й мотострелковой дивизии остановили контратаку украинской армии в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские военные отказались от дальнейших действий на данном направлении. ВС РФ отбросили противника на исходные позиции, добавили в ведомстве.

До этого командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север».

Позже в Минобороны РФ заявили, что ВСУ несут значительные потери в регионе и отступают, несмотря на переброску ими дополнительных резервов. По данным пресс-службы, к настоящему времени российские военные взяли под свой контроль 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1268 кв. км).

Ранее ВС РФ уничтожили танк Leopard в Курской области.

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