Минобороны: ВДВ и «Ахмат» остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин

Подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й мотострелковой дивизии остановили контратаку украинской армии в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские военные отказались от дальнейших действий на данном направлении. ВС РФ отбросили противника на исходные позиции, добавили в ведомстве.

До этого командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север».

Позже в Минобороны РФ заявили, что ВСУ несут значительные потери в регионе и отступают, несмотря на переброску ими дополнительных резервов. По данным пресс-службы, к настоящему времени российские военные взяли под свой контроль 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1268 кв. км).

Ранее ВС РФ уничтожили танк Leopard в Курской области.