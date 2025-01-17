Украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север». Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат», передает РИА Новости.

«Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы», — заявил он.

По словам военнослужащего, большая часть вооружения, которая используется украинскими военными на Курском направлении, представляет собой иностранные образцы, в том числе из НАТО и западных стран. Он добавил, что техника также использовалась при попытке прорыва на хутор Бердин.

До этого солдаты группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов в приграничном районе Курской области уничтожили пехоту и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танк Leopard немецкого производства.

17 января одна из жительниц Суджанского района в Курской области заявила, что украинские войска обстреливали село, где не было военных объектов, а находилось только гражданское население.

Ранее российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы.