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Зеленский посмертно наградил бойца ВСУ, которого убил якут в драке на ножах

«Страна.ua»: Зеленский наградил бойца ВСУ, которого убил якут в драке на ножах
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Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Масловского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующий указ.

«Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому, погибшему в рукопашном бою с ножом против якута», — говорится в публикации.

О схватке якутского штурмовика с военным ВСУ стало известно в первых числах января. На появившихся в сети кадрах попали последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки признает победу российского бойца и просит отпустить его и «позволить уйти с миром».

10 января в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин присвоил звание героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который убил украинского бойца в ножевом поединке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что решение о присвоении звания принято оперативно, поскольку военного представили к награде, а Путин сразу одобрил это решение.

Ранее на Украине объявили награду за голову российского военного.

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