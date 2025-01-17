В Польше выросло число дезертировавших украинских военных, которые приехали в страну на обучение. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Согласно материалу издания, число дезертиров порой превышает потери на поле боя. Так, за последнее время 10% обучающихся на иностранных полигонах приняли решение покинуть территорию и затеряться в толпе поляков. Отмечается, что ккраинские власти при этом не могут повлиять на дезертиров, а некоторым военным ВСУ удается покинуть позиции прямо во время боя.

До этого политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирия. Эксперт считает, что переждать несколько месяцев и выжить является для солдат более приемлемым решением, нежели пытаться выжить в штурмах.

10 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что более семи тысяч военных страны, дезертировавших из своих частей, вернулись в подразделения ВСУ. Отмечалось, что они стали возвращаться к службе после вступления в силу закона о снятии уголовной ответственности с солдат, покинувших свое военное расположение.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.