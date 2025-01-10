В Киеве заявили, что более семи тысяч дезертиров вернулись в ряды ВСУ

Более семи тысяч украинцев, дезертировавших из своих частей, вернулись в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Военные стали возвращаться к службе после вступления в силу закона о снятии уголовной ответственности с солдат, самовольно покинувших воинскую часть. В ведомстве также отметили, что в настоящий момент 4 396 человек из 7 тыс. дезертировавших официально восстановлены на службе, а в отношении остальных еще продолжается процесс закрытия уголовных дел.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны.

При этом, по словам министра, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации. Лекорню подчеркнул, что состав бригады разорвали и отправили в разные участки фронта, однако подготовка военнослужащих производилась исходя их того, что они будут служить в полном составе.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.