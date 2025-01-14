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Политолог назвал причину массового дезертирства из ВСУ

Политолог Безпалько: массовое дезертирство из ВСУ связано со слухами о перемирии
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирии. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько в беседе с «Лентой.ру».

«У солдат появилась надежда дожить до перемирия, никто не хочет умирать под конец войны. Потому многие выбирают побег», — отметил он.

По мнению эксперта, переждать несколько месяцев и выжить является для солдат более приемлемым решением, нежели пытаться выжить в штурмах.

У отказников на Украине есть две стратегии — либо до конца скрываться от мобилизации, либо дезертировать и скрываться у родственников.

Недавно сообщалось, что более семи тысяч украинцев, дезертировавших из своих частей, вернулись в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они стали возвращаться к службе после вступления в силу закона о снятии уголовной ответственности с солдат, покинувших свое военное расположение.

Ранее на Украине был задержан командир-дезертир скандальной роты, обученной во Франции.

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