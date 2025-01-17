Эксперт раскрыл тактику ВСУ по прорыву российской ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки кратно перегрузить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru.

Аналитик пояснил, что перед запуском средств воздушного нападения противник рассчитывает, сколько единиц ракет потребуется, чтобы прорвать оборону. Леонков подчеркнул, что когда говорят, что недостаточно ПВО — это неверная оценка.

«ПВО всегда достаточно, просто противник всегда рассчитывает наряд средств воздушного нападения таким образом, чтобы ПВО, имея определенное количество зенитных управляемых ракет, не справилось с задачей», — указал эксперт.

По словам собеседника издания, космическая и радиотехническая разведки стараются установить, какие комплексы противовоздушной обороны находятся на линии боевого соприкосновения или в тылу. При массированных ударах ВСУ рассчитывают, чтобы хотя бы часть снарядов прорвалась через преграду.

Накануне ВСУ нанесли удары по Белгородской области с помощью баллистических ракет ATACMS американского производства, о чем сообщил Telegram-канал SHOT. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили ракеты, но их осколки упали на землю, повредив несколько зданий.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по ключевым объектам энергетики Украины.