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Эксперт раскрыл тактику ВСУ по прорыву российской ПВО

Военэксперт Леонков: ВСУ пытаются перегрузить российскую систему ПВО
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки кратно перегрузить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru.

Аналитик пояснил, что перед запуском средств воздушного нападения противник рассчитывает, сколько единиц ракет потребуется, чтобы прорвать оборону. Леонков подчеркнул, что когда говорят, что недостаточно ПВО — это неверная оценка.

«ПВО всегда достаточно, просто противник всегда рассчитывает наряд средств воздушного нападения таким образом, чтобы ПВО, имея определенное количество зенитных управляемых ракет, не справилось с задачей», — указал эксперт.

По словам собеседника издания, космическая и радиотехническая разведки стараются установить, какие комплексы противовоздушной обороны находятся на линии боевого соприкосновения или в тылу. При массированных ударах ВСУ рассчитывают, чтобы хотя бы часть снарядов прорвалась через преграду.

Накануне ВСУ нанесли удары по Белгородской области с помощью баллистических ракет ATACMS американского производства, о чем сообщил Telegram-канал SHOT. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили ракеты, но их осколки упали на землю, повредив несколько зданий.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по ключевым объектам энергетики Украины.

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