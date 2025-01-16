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Приграничный регион РФ подвергся обстрелу с применением ракет ATACMS

SHOT: ВСУ выпустили по Белгородской области пять баллистических ракет ATACMS
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U.S. Army

Украинские военнослужащие нанесли удары по Белгородской области с помощью баллистических ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Из материала следует, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по российскому региону пять таких снарядов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили ракеты, но их осколки упали на землю.

«Упавшие обломки повредили несколько зданий», — отметили журналисты.

По предварительной информации, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Другие подробности о произошедшем пока не поступали.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Днем 16 января средства ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки со стороны ВСУ пострадал один человек — у него диагностировали ранения головы и предплечья.

Кроме того, в двух частных домах в селе Беловское оказались выбиты окна и посечены фасады. Чуть позже в том же населенном пункте автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, из-за чего травмы получил один мужчина. Врачи диагностировали у гражданина множественные осколочные ранения, оценив его состояние как тяжелое.

Ранее украинские военные за одни сутки выпустили по Белгородской области более 40 беспилотников.

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Обстрелы Белгородской области
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