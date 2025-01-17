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В ВСУ признали уничтожение украинских позиций под Покровском

ОСГВ «Хортица»: российские военные уничтожили позиции ВСУ под Покровском
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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные уничтожили ряд позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском
(украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» в своем Telegram-канале.

«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены», — пишет группировка.

В ОСГВ «Хортица» добавили, что в настоящее время украинская армия предпринимает меры для недопущения ухудшения тактического положения.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве признал, что инициатива на востоке страны принадлежит российской армии.

Ранее ВСУ взорвали шахту в Покровске.

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