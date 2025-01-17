На Украине признали почти полную потерю Времьевки

Deep State: российские войска почти полностью взяли под контроль Времьевку

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России практически полностью взяли под свой контроль село Времьевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на аналитический центр Deep State.

По информации журналистов, в «серой зоне» остается лишь северная окраина населенного пункта.

В материале издания отмечается, что потеря Времьевки усложнит оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающем поселке Великая Новоселка, поскольку его западная часть, являющаяся последним крупным укрепрайоном украинской армии на юго-западе ДНР, блокирована.

Утром 17 января портал «Военное обозрение» сообщил, что российские военные полностью ликвидировали подразделения ВСУ на Времевском выступе в ДНР. Авторы подчеркивают, что к настоящему времени не менее 80% территории села контролируют ВС РФ, остальная часть находится в так называемой «серой зоне».

Украинский аналитический проект DeepState также сообщал о взятии под контроль российских войск населенных пунктов Песчаное, Славянка и Ясеновое.

Ранее российская авиация уничтожила мост на западе от Курахово в ДНР.