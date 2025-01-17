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ВС РФ полностью ликвидировали подразделения ВСУ в районе Времевского выступа

«ВО»: ВС РФ полностью ликвидировали Времевский выступ ВСУ в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные полностью ликвидировали подразделения ВСУ на Времевском выступе в ДНР. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» («ВО»).

По информации издания, командование ВСУ делало особую ставку на Времевский выступ, однако он полностью перестал существовать.

«Противник потерял контроль над тем самым населенным пунктом, который и дал название выступу – над селом Времевка (Времьевка). Это ключевое на данном направление село, через которое шло снабжение гарнизона ВСУ на всем выступе», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что к 17 января не менее 80% территории села контролируют российские военные, остальная часть находится в так называемой «серой зоне».

До этого российские войска отразили две контратаки украинских войск в ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о дезертирстве среди мобилизованных солдат ВСУ.

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