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В Кремле напомнили Лондону и Киеву, что Азовское море является внутренним морем России

Песков: РФ негативно относится к сотрудничеству Британии и Украины в Азовском море
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия негативно относится к тому, что Великобритания и Украина включили в договор сотрудничестве пункт об Азовском море. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — сказал представитель Кремля.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В рамках соглашения Великобритания и Украины собираются усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также будут созданы специальные совместные флотилии и расширены тренировочные миссии. Флотилии будут действовать вместе с союзниками НАТО в водах, имеющих стратегическое значение как для Украины, так и для Британии, в частности в Черном море, заявил Зеленский. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стармер заявил о готовности Великобритании отправить миротворцев на Украину.

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