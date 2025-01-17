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Российские военные уничтожили танк Leopard в Курской области

Минобороны РФ: расчеты FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ в Курской области
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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов в приграничном районе Курской области уничтожили пехоту и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танк Leopard немецкого производства. Об этом сообщили в министерстве обороны России, показав кадры поражения машины.

«Операторы FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику», — заявили в Минобороны.

На кадрах с беспилотников также запечатлено уничтожение пехоты ВСУ в окопах и различной бронетехники.

5 января Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности группировки ВС России «Центр» были уничтожены два танка Leopard.

В начале декабря стало известно, что в пакет помощи на €650 млн, которую Германия предоставит Украине, включает в себя новые партии танки Leopard-1, систем противовоздушной обороны IRIS-T и ударных беспилотников. Количество поставляемых танков не раскрывалось.

Ранее танк Abrams заметили на дороге в Курской области.

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