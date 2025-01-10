Американский танк Abrams заметили на дороге в Курской области и сняли на видео

На дороге в Курской области был замечен американский танк Abrams. Фрагменты съемки, сделанные свидетелем, появились в Telegram-канале Military Theme Z.

На видео запечатлены моменты эвакуации, предположительно, неисправного танка, однако визуальные повреждения на нем отсутствуют. По данным канала, данный танк принадлежит материально-технической базе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 января Минобороны России сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 280 военнослужащих в Курской области. По информации ведомства, Вооруженные силы Украины также уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли до 50600 военнослужащих.

Ранее замгендиректора Корпорации развития Курской области отправили в СИЗО.