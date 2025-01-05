МО: ВСУ потеряли более 410 военных и два танка Leopard в зоне действий «Центра»

Подразделения группировки ВС России «Центр» за минувшие сутки отразили 17 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска потеряли более 410 солдат и два танка Leopard немецкого производства. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По информации российского оборонного ведомства, силы группировки продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона украинских войск, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух бригад национальной гвардии в районах Щербиновки, Песчаного, Новоалександровки, Новооленовки, Славянки, Нововасилевки, Дзержинска, Лысовки, Даченского, Зеленого, Украинки, Шевченко и Воздвиженки в Донецкой народной республике.

«Противник потерял более 410 военных, два танка Leopard производства Германии, БМП, три бронетранспортера, в том числе М113 американского производства», — отметили в министерстве.

Кроме того, ВСУ лишились трех пикапов, 152-мм гаубицы «Мста-Б», двух 152-мм орудий Д-20 и 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Также Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в 137 районах.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.