Российские военнослужащие продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки более 13 квадратных километров территории. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше 6 квадратных километров», — заявил он.

По словам Рогова, солдаты российской армии также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, освободив порядка 7 квадратных километров.

До этого командир одного из подразделений группировки с позывным «Маэстро» заявил, что украинская армия во время штурма подразделениями группировки российских войск «Восток» Нескучного в Донецкой народной республике (ДНР) не успели занять огневые точки. По его словам, штурм российских подразделений был очень неожиданным.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.