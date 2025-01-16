Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово

Рогов: ВС РФ освободили 13 квадратных километров западнее и южнее Курахово
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские военнослужащие продвинулись западнее и южнее Курахово, освободив за сутки более 13 квадратных километров территории. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше 6 квадратных километров», — заявил он.

По словам Рогова, солдаты российской армии также продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы в районе села Янтарное, освободив порядка 7 квадратных километров.

До этого командир одного из подразделений группировки с позывным «Маэстро» заявил, что украинская армия во время штурма подразделениями группировки российских войск «Восток» Нескучного в Донецкой народной республике (ДНР) не успели занять огневые точки. По его словам, штурм российских подразделений был очень неожиданным.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами