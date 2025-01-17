Украинские власти придумали сжигать тела погибших украинских солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом РИА Новости заявил пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные», — сказал он.
Также пленный добавил, что сжигают и тела иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на территории Украины.
До этого пленный украинский военный Руслан Мирный заявил, что бойцы ВСУ хотят, чтобы украинский президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады сменили их в окопах.
15 января украинский пленный заявил, что многие бойцы ВСУ больше не считают Зеленского легитимным главой государства. Такое отношение к Зеленскому, в частности, связано с коррупцией на Украине, отметил украинец.
До этого украинский военнопленный допустил, что части ВСУ, действующие на территории Донецкой народной республики (ДНР), могут поднять восстание с целью изменения власти в стране, поскольку «текущая власть абсолютно не годится, она растеряла страну и продала все».
Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.