РИА Новости: ВСУ сжигают погибших, чтобы не платить их семьям

Украинские власти придумали сжигать тела погибших украинских солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом РИА Новости заявил пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные», — сказал он.

Также пленный добавил, что сжигают и тела иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на территории Украины.

До этого пленный украинский военный Руслан Мирный заявил, что бойцы ВСУ хотят, чтобы украинский президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады сменили их в окопах.

15 января украинский пленный заявил, что многие бойцы ВСУ больше не считают Зеленского легитимным главой государства. Такое отношение к Зеленскому, в частности, связано с коррупцией на Украине, отметил украинец.

До этого украинский военнопленный допустил, что части ВСУ, действующие на территории Донецкой народной республики (ДНР), могут поднять восстание с целью изменения власти в стране, поскольку «текущая власть абсолютно не годится, она растеряла страну и продала все».

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.