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На Украине придумали способ оставить семьи погибших солдат ВСУ без выплат

РИА Новости: ВСУ сжигают погибших, чтобы не платить их семьям
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти придумали сжигать тела погибших украинских солдат, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом РИА Новости заявил пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные», — сказал он.

Также пленный добавил, что сжигают и тела иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на территории Украины.

До этого пленный украинский военный Руслан Мирный заявил, что бойцы ВСУ хотят, чтобы украинский президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады сменили их в окопах.

15 января украинский пленный заявил, что многие бойцы ВСУ больше не считают Зеленского легитимным главой государства. Такое отношение к Зеленскому, в частности, связано с коррупцией на Украине, отметил украинец.

До этого украинский военнопленный допустил, что части ВСУ, действующие на территории Донецкой народной республики (ДНР), могут поднять восстание с целью изменения власти в стране, поскольку «текущая власть абсолютно не годится, она растеряла страну и продала все».

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.

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